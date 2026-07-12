Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники ВСУ, подготовленное для наступления на позиции российских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. После передачи координат артиллерия нанесла удар по выявленным целям.

В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Иванов передал данные на командный пункт и затем корректировал огонь артиллерии. В результате техника и личный состав противника были уничтожены.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон рассказал: подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.