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12 июля 2026 в 01:28

Российский офицер сорвал наступление ВСУ одним решением

Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили технику ВСУ и сорвали их наступление

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники ВСУ, подготовленное для наступления на позиции российских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. После передачи координат артиллерия нанесла удар по выявленным целям.

В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Иванов передал данные на командный пункт и затем корректировал огонь артиллерии. В результате техника и личный состав противника были уничтожены.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон рассказал: подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

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