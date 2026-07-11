Британия перешла черту, чемпионка мира бежала с Украины в РФ: что дальше

Британия перешла черту, чемпионка мира бежала с Украины в РФ: что дальше

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Лондон в показательном запугивании СМИ после задержания продюсера RT Джеймса Скотта, бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок ответила хейтерам на критику из-за переезда в Россию, мощный ураган обрушился на Подмосковье — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Захарова обвинила Лондон в показательном запугивании СМИ

Задержание и допрос в аэропорту Манчестера продюсера RT Джеймса Скотта лежит в русле русофобской модели поведения Лондона, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала международные организации провести объективную оценку политики репрессий, которую Британия применяет к независимым средствам массовой информации.

«Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорили», — подчеркнула дипломат.

Захарова призвала международные структуры дать оценку репрессивной линии Лондона. Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на объективную оценку случившегося с журналистом. Она также поинтересовалась у Лондона, почему там ни разу не задержали президента Украины Владимира Зеленского.

Продюсера RT Джеймса Скотта задержали в аэропорту Манчестера вечером 8 июля. После допроса правоохранители отпустили его. Сам Скотт рассказал, что его задержали по статье о противодействии экстремизму, что означает подозрение в нанесении ущерба Великобритании.

Допрос длился около 2,5 часа, в ходе которого Скотта спрашивали о политических взглядах и связях с Россией. После освобождения он пошутил, что в какой-то момент начал опасаться, что правоохранители поинтересуются даже политическими взглядами его домашней кошки.

Скотт является гражданином Великобритании. В RT его задержание назвали попыткой давления на сотрудников канала и напомнили, что летом 2025 года британская полиция уже допрашивала главу ливанского бюро RT по поводу связей с «Хезболлой».

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Сбежавшая от бедности в Россию украинская чемпионка приструнила хейтеров

Экс-биатлонистка Юлия Журавок жестко ответила украинским СМИ, объяснив решение переехать в Россию. 31-летняя спортсменка сейчас работает детским тренером в Московской области. Спортивная школа «Катай технично» представила ее в качестве нового специалиста и наставника. Биатлонистка является чемпионкой Европы 2018 года среди юниоров в смешанной эстафете.

Решение Журавок вызвало волну жесткой травли и осуждения в украинских массмедиа, на что спортсменка решила отреагировать публично. Она упрекнула критиков в том, что они не заметили ее проблем, когда она завершила карьеру после 15 лет в биатлоне.

«Где вы были, когда мне была нужна поддержка? Когда бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Я сделала свой выбор. Не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят», — высказалась Журавок.

Биатлонистка заявила, что самым важным итогом ее карьеры стали не завоеванные медали и пьедесталы, а преданные друзья, готовые всегда прийти на помощь. Спортсменка призвала коллег быть готовыми к тому, что после ухода из спорта каждому из них придется начинать жизнь практически с нуля.

Журавок предупредила, что в один момент вчерашний кумир может оказаться забытым, так как спорт «стремительно идет дальше». По мнению биатлонистки, атлетам крайне важно заранее думать о своем будущем и беречь близких. В заключение она подчеркнула необходимость ценить тех людей, которые остаются рядом не только в моменты громких побед, но и в самые трудные периоды жизни.

Юлия Журавок Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Мощный смерч устроил переполох в Подмосковье

Мощный смерч прошел по территории Подмосковья. В коттеджном поселке Никольское под Наро-Фоминском оказались повреждены жилые дома. Очевидцы рассказали, что сильный поток ветра сорвал крыши и облицовку с нескольких зданий.

Основные разрушения пришлись на дома, расположенные на улице Клубничной. Жители сейчас устраняют последствия непогоды. Предварительно, среди местных жителей пострадавших нет. В настоящее время мощный циклон движется в сторону Москвы.

Последствия стихии ощутил на себе и приют для бездомных собак в Шаховском районе. Там ветер уничтожил около трети вольеров, предназначенных для содержания питомцев. Территория учреждения была завалена обломками и полностью обесточена из-за обрыва линий электропередачи.

Приют сообщил, что несколько напуганных животных сбежали из разрушенных вольеров, их уже ищут. На помощь зоозащитникам приехали волонтеры. Приют также открыл сбор и выразил благодарность соседям за помощь. По словам представителей учреждения, теперь они нуждаются в строительных материалах, чтобы восстановить вольеры.

Одновременно с этим в населенном пункте Никольское шквалистый ветер повалил прочные заборы и сорвал крыши с частных жилых домов. Местные жители уже начали ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы.

Однако синоптики предупреждают: расслабляться пока рано. По их данным, уже во второй половине дня 11 июля штормовой ветер может вернуться с прежней силой.

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