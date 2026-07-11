Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье Мощный смерч в Подмосковье сорвал крыши домов в поселке под Наро-Фоминском

Мощный смерч прошел по территории коттеджного поселка Никольское под Наро-Фоминском в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за сильного ветра несколько домов получили повреждения.

Последствия непогоды заметили жители поселка. Очевидцы рассказали, что несколько часов назад по территории прошел сильный поток ветра, который сорвал крыши и облицовку с нескольких зданий.

Больше всего повреждений зафиксировали на домах, расположенных на улице Клубничной. Жители сейчас устраняют последствия непогоды. Предварительно, среди местных жителей пострадавших нет. Информация о разрушениях других объектов не приводится.

По некоторым данным, мощный циклон продолжает движение в сторону Москвы. Другие подробности пока не сообщались.

Ранее серия из 16 землетрясений была зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52». Она известна тем, что на ней проводили испытания ядерного оружия. При этом отмечалось, что землетрясения начались одновременно с атаками Соединенных Штатов и Израиля на Иран.