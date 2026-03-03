Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 04:05

Серия странных землетрясений произошла у секретной базы США

Daily Mail: несколько землетрясений произошло у базы «Объект 52» в Неваде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Серия из 16 землетрясений зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52», передает Daily Mail. Объект известен тем, что на нем проводили испытания ядерного оружия.

Магнитуда подземных толчков, продолжающихся последние сутки, превысила 2,5. При этом землетрясения начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран, говорится в статье.

Авторы публикации предположили, что сейсмическая активность могла быть связана с возобновлением ядерных испытаний. Однако представители американских властей никак не комментировали эту ситуацию.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших не было, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.

США
землетрясения
Невада
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар
Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»
Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть
Скандал на интервью, отказ от брака, измены: как живет Мария Голубкина
Озвучено, сколько военных Кувейта пострадали в конфликте на Ближнем Востоке
Серия странных землетрясений произошла у секретной базы США
КСИР отчитался о масштабной атаке на американских пехотинцев
Российская туристка рассказала, за сколько долетела из Омана в Москву
Раскрыты подробности крупного пожара в посольстве США в Эр-Рияде
КСИР показал кадры пожара в посольстве США на территории Эр-Рияда
«Сильно»: Дмитриев восхитился прогулкой президента ОАЭ в Dubai Mall
Стилист развеял главные мифы о сульфатах и парабенах в косметике
Американское посольство в Эр-Рияде вспыхнуло после взрыва
Убили и заменили клоном: почему фанаты считают, что Джим Керри мертв
ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы»
Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана
Белый хлеб впервые с 1986 года будут делать по новым стандартам
«Мадам первая леди»: Небензя обратился к супруге Трампа на заседании СБ ООН
«Абсолютно безопасно»: турист из РФ рассказал о настроениях в ОАЭ
ЦАХАЛ сообщила о новых ударах со стороны Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.