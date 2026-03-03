Серия странных землетрясений произошла у секретной базы США Daily Mail: несколько землетрясений произошло у базы «Объект 52» в Неваде

Серия из 16 землетрясений зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52», передает Daily Mail. Объект известен тем, что на нем проводили испытания ядерного оружия.

Магнитуда подземных толчков, продолжающихся последние сутки, превысила 2,5. При этом землетрясения начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран, говорится в статье.

Авторы публикации предположили, что сейсмическая активность могла быть связана с возобновлением ядерных испытаний. Однако представители американских властей никак не комментировали эту ситуацию.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших не было, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.