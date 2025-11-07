Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерный заряд. В космических силах страны заявили, что испытания «подтвердили надежность» американской системы вооружения. Вскоре после этого президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Стоит ли считать запуск американской МБР эскалацией и чем на него ответит Москва — в материале NEWS.ru.

Как прошел пуск Minuteman III в США

Как сообщили в Космических силах США, успешный тестовый запуск МБР Minuteman III состоялся на базе Ванденберг в штате Калифорния. Ракета без ядерной боеголовки преодолела около 6700 км до испытательного полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

«Это испытание подтвердило надежность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник Дастин Хармон.

В начале ноября американский президент Дональд Трамп публично анонсировал скорые ядерные испытания. Он объяснил свое решение тем, что такие же пуски уже проводят другие страны, включая Россию и Китай. При этом он отказался уточнить, планирует ли Вашингтон осуществлять подрывы боезарядов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона разъяснений этих слов, поскольку ни Москва, ни Пекин не возобновляли испытаний ядерного оружия.

Как в России отреагировали на события в США

На фоне сообщений о тестовом пуске Minuteman III состоялось совещание постоянных членов Совета безопасности России под председательством Владимира Путина. Министр обороны РФ Андрей Белоусов призвал начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке таких тестов.

Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Харичков/РИА Новости

«Мною было сказано, что в случае если Соединенные Штаты либо другие государства — участники Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний] проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — подчеркнул глава государства.

Это заявление российского лидера многими было воспринято как ответ на запуск Minuteman III с базы в Калифорнии. Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что эти события не связаны между собой. Он напомнил, что маневры с применением ракет Minuteman в Штатах — вполне рядовое событие.

«Совещание Совбеза проводилось в связи с заявлениями Трампа о возобновлении подземных ядерных испытаний на Невадском полигоне. Пуск Minuteman III вообще не имеет никакого отношения к этой проблеме. Мы точно так же запускаем свои ракеты для подтверждения заданного [при проектировании] ресурса и надежности — соответственно, то же самое делают американцы», — объяснил собеседник.

Американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru отметил, что в вопросе ядерных испытаний со стороны США пока идет больше медийного шума, чем реальных действий. Тем не менее России следует всерьез воспринимать сигналы, исходящие от Вашингтона.

«Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ как раз и показало, что мы все воспринимаем серьезно. Но нельзя исключать, что все это останется на уровне риторики Трампа, потому что американцы 30 лет не проводили ядерные испытания. Чтобы их возобновить, понадобится много лет. Если они сейчас запускают процесс, то, может быть, к концу президентского срока Трампа в 2028 году они что-нибудь такое сделают — да и то не факт», — заметил политолог.

Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Как Россия ответит на ядерные испытания США

Коротченко усомнился в том, что Штаты действительно решатся на ядерные испытания. По его мнению, последние заявления Трампа на данную тему — не более чем бравада.

«Складывается впечатление, что Трамп не ориентируется в вопросах стратегических ядерных вооружений. Соответственно, в аппарате Белого дома нет квалифицированных экспертов, которые могли бы его элементарно проконсультировать. У Трампа нет никакого устойчивого представления о функционировании ядерной триады, вообще о том, что такое стратегическая ядерная стабильность. Он несет бред, не приходя в сознание, как говорится», — уверен аналитик.

Однако если США все же приступят к испытаниям на полигоне в Неваде, России придется ответить аналогично — организовать такие же пуски на Новой Земле, полагает он.

«Смысл оперативного заседания Совбеза заключался именно в этом: подготовка российской ядерной триады, наращивание ее возможностей, подтверждение готовности к ядерным испытаниям после того, как это сделают первыми США. Очевидно, что и другие страны — Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея — с удовольствием подключатся к этому процессу, потому что потребность в испытаниях есть. Другое дело, что действовали определенные ограничения. Поэтому Трамп может просто открыть ящик Пандоры. Это только ухудшит ситуацию с национальной безопасностью США, а отнюдь не улучшит ее», — резюмировал Коротченко.

