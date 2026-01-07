Атака США на Венесуэлу
Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот легендарный кекс, история которого насчитывает столетия, является символом немецкого Рождества и воплощением домашнего уюта. Его продолговатая форма, обильно посыпанная сахарной пудрой, символизирует младенца Христа в пеленках. Невероятно ароматный, плотный и насыщенный, он требует времени для созревания, но именно этот процесс превращает его во вкус, который становится только богаче и глубже, делая ожидание праздника по-настоящему волшебным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 г сливочного масла, 100 мл молока, 100 г сахара, 20 г свежих дрожжей, 200 г изюма, 150 г засахаренных цукатов (апельсиновые корки, вишня), 100 г миндаля, 100 г марципана, 50 мл рома, цедра одного лимона, по 1 ч. л. кардамона и молотой корицы, щепотка соли, сахарная пудра для обсыпки. Изюм и цукаты залейте ромом на ночь. Растворите дрожжи в тёплом молоке с ложкой сахара. Смешайте муку, оставшийся сахар, специи, цедру и соль. Добавьте дрожжи и мягкое масло, замесите тесто. Вмесите отжатые сухофрукты и рубленый миндаль. Дайте тесту подойти 2 часа в тепле. Раскатайте его в овал, в центр положите пласт марципана, сложите тесто пополам, не закрывая до конца, чтобы получилась характерная складка. Выпекайте 1 час при 160 °C. Горячий штоллен обильно смажьте растопленным маслом и сразу обваляйте в сахарной пудре. Заверните в пергамент и фольгу и выдерживайте в прохладном месте 2–4 недели, чтобы вкус раскрылся.

