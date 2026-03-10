Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 00:10

Не пачкая рук, готовлю сладкий пирог: слоеное тесто, варенье — и через 20 минут можно лакомиться домашней выпечкой

Не пачкая рук, с легкостью к чаю готовлю сладкий пирог! Все, что вам понадобится, это слоеное тесто и баночка варенья. И уже через 20 минут можно лакомиться домашней выпечкой.

Вкус получается изумительным: хрустящее слоистое тесто снаружи и сладкая ароматная начинка внутри.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 150–200 г любого густого варенья или джема (хорошо подойдет яблочное, абрикосовое или вишневое), немного муки для присыпки, яйцо или молоко для смазывания (по желанию).

Рецепт: разморозьте тесто, слегка присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Разрежьте его на два равных прямоугольника. Один прямоугольник выложите на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределите по нему варенье, отступая от краев 1–1,5 см. Накройте вторым прямоугольником теста. Вилкой плотно прижмите края, чтобы скрепить их. Острым ножом сделайте на верхнем слое неглубокие продольные надрезы, формируя ромбики или сеточку: это позволит пару выходить и украсит пирог. По желанию смажьте поверхность взбитым яйцом или молоком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20 минут до золотистого цвета.

