09 марта 2026 в 15:15

Забудьте о запеканке! Готовлю настоящий пастуший пирог. Сочная мясная начинка с горошком и хрустящей сырной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельное пюре здесь — не гарнир, а полноценная часть конструкции. Оно должно быть не жидким и текучим, а плотным, пластичным, чтобы держать форму. Его не просто выкладывают, а «запечатывают» им начинку, делая по краям красивый бортик. А вилкой или ложкой на поверхности создают волны и гребни — это не для красоты. Эти неровности увеличат площадь поверхности и лучше зарумянятся, создавая больше хрустящих участков.

Для начинки: 400 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. орегано, 0,5 ч. л. сушеного базилика, 0,5 ч. л. соли, черный перец, 100 г замороженного зеленого горошка, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды. Для картофельного слоя: 6 средних картофелин, 100 мл молока, 20 г сливочного масла, 100 г тертого сыра (чеддер или подобный). Картофель очистить, нарезать крупно, отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду, размять в пюре с горячим молоком и сливочным маслом. Накрыть и отставить. Разогреть духовку до 180 °C. Для начинки лук и морковь мелко нарезать, чеснок измельчить. Обжарить лук и морковь на растительном масле 5 минут до мягкости.

Добавить фарш, разбивая комки, и обжаривать до изменения цвета. Добавить чеснок, орегано, базилик, соль, перец. Вмешать томатную пасту, обжарить 1 минуту. Влить воду, добавить горошек, тушить 5–7 минут на среднем огне, пока соус немного не загустеет. Выложить мясную начинку в огнеупорную форму. Сверху равномерно распределить картофельное пюре, разровнять и сделать вилкой узор. Посыпать тертым сыром. Запекать 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится, а по краям не начнет пузыриться. Дать пирогу постоять 5–10 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
пироги
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
