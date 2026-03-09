Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце

Корональные дыры стали сильнее воздействовать на Землю из-за уменьшения солнечной активности и сокращения активных центров на поверхности Солнца, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, из-за этого магнитные бури стали длиться более суток.

Корональных дыр много, хотя нам кажется, что мы наблюдаем сокращение их площади. С другой стороны, корональные дыры стали создавать более продолжительные бури. Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен, — сказал Богачев.

Руководитель лаборатории добавил, что бури, возникающие вследствие корональных дыр, все-таки слабее тех, что происходят из-за солнечных вспышек, а наиболее мощные воздействия на Землю оказывают именно выбросы плазмы из больших групп солнечных пятен. Число последних уменьшается и будет продолжать уменьшаться далее.

Ранее Богачев сообщил, что магнитные бури будут продолжаться на Земле еще два года. Полное исчезновение геомагнитной активности на Солнце ожидается в 2028–2031 годах.