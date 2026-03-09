Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:50

Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце

Астроном Богачев: корональные дыры стали сильнее воздействовать на Землю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Корональные дыры стали сильнее воздействовать на Землю из-за уменьшения солнечной активности и сокращения активных центров на поверхности Солнца, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, из-за этого магнитные бури стали длиться более суток.

Корональных дыр много, хотя нам кажется, что мы наблюдаем сокращение их площади. С другой стороны, корональные дыры стали создавать более продолжительные бури. Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен, — сказал Богачев.

Руководитель лаборатории добавил, что бури, возникающие вследствие корональных дыр, все-таки слабее тех, что происходят из-за солнечных вспышек, а наиболее мощные воздействия на Землю оказывают именно выбросы плазмы из больших групп солнечных пятен. Число последних уменьшается и будет продолжать уменьшаться далее.

Ранее Богачев сообщил, что магнитные бури будут продолжаться на Земле еще два года. Полное исчезновение геомагнитной активности на Солнце ожидается в 2028–2031 годах.

ученые
солнце
бури
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненных
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.