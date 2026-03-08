Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:00

Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Влияние Северной Европы не оставит шансов на морозы. Минимальная ночная температура в российских столицах не упадет ниже −2 градусов, а днем воздух временами будет прогреваться до +9. Осадки ожидаются, но не сильные. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 9 по 15 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 9 по 15 марта

Ранее прогнозируемое похолодание не грозит столичному региону. Теплое вторжение из Скандинавии не даст шансов холоду Арктики прорваться в центр европейской России. Из-за такой погоды и активного снеготаяния увеличится вероятность паводковых подтоплений.

В дневные часы с понедельника по среду воздух в Москве будет прогреваться до 2–7 градусов выну нуля, а в четверг и пятницу потеплеет до плюс 4–9 градусов. По ночам температура воздуха в этот период ожидается в диапазоне от −2 до +5.

В ночь на субботу и воскресенье около нуля, местами возможны туманы, днем 14 марта максимальная температура не поднимется выше +4 градусов, а 15 марта потеплеет до +7.

В понедельник, 9 марта возможен небольшой дождь, местами с примесью мокрого снега, далее осадки ожидаются в пятницу и воскресенье.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 9 по 15 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Северной столице в понедельник и на протяжении рабочей недели ночные температуры ожидаются в диапазоне от нуля до +3 градусов. В дневные часы от +3 до +8. Осадков не ожидается, на небе будет часто появляться солнце.

В субботу и воскресенье облаков на небе станет больше, 14 марта дождь ожидается местами, в воскресенье он будет идти практически всю ночь, местами с мокрым снегом, днем 15 марта без осадков. Температура в субботу ночью плюс 4–6 градусов, днем — до +9, в ночь на воскресенье — от +2 до +4, в дневное время воздух может прогреться до +8 градусов.

Температурные рекорды в Москве с 9 по 15 марта

В Москве самым теплым днем недели стало 19 марта 2014 года. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были установлены в 2015 году для 11 и 15 марта. В те дни столбики термометров в столице поднимались до рекордных для этих чисел отметок +13 и +9,8 градуса.

Наиболее высокую температуру воздуха 9 марта метеорологи зафиксировали в 2020 году. Тогда термометры в столице показывали +12 градусов. Самые теплые в истории метеонаблюдений в Москве 12 и 13 марта выдались в 2002 году. В те дни воздух в городе прогревался соответственно до +9,2 и +11,5 градуса.

Еще один температурный максимум недели установили 14 марта 2001 года. В тот день в городе потеплело до +11,4 градуса, что стало самым высоким показателем для этого числа за весь период погодного мониторинга в Москве.

Самая морозная погода в период с 9 по 15 марта наблюдалась в Москве 13 марта 1902 года. Тогда температура опускалась до −32,3 градуса. В 1888 году был установлен суточный температурный минимум за всю историю метеонаблюдений для 12 марта с отметкой −30,3 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 1917 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 14 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −28,1 градуса, и с тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось. А самое холодное 11 марта выдалось в 1909 году, когда в городе подморозило до −27,7 градуса.

До аномальных −26,4 градуса в Москве подмораживало 14 марта 1884 года. А 9 и 10 марта 1915 году температура воздуха опускалась до рекордных отметок −27,4 и −25,6 градуса соответственно.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 9 по 15 марта

Самыми теплыми днями недели с 9 по 15 марта за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стали 14 и 15 марта 2015 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +11 и +12 градусов соответственно. До рекордных для этого времени года +10 градусов в Петербурге теплело 11 марта 2008 года. А до +9 — 10 марта того же 2008-го и 9 марта 2020 года.

В 2004 году в Питере был обновлен температурный максимум для 13 марта. В тот день воздух в Городе на Неве прогрелся до +8 градусов.

Еще один температурный максимум недели в Северной столице был установлен 12 мата 1921 года. В тот день в городе потеплело до небывалой для данного числа отметки +7 градусов.

Наиболее низкая температура на неделе фиксировалась в Ленинграде 14 марта холодного и блокадного 1942 года. Термометры тогда показывали −29 градусов. В том же 1942-м были обновлены суточные минимумы для 12, 13 и 15 марта с рекордами −27, −26 и −25 градусов соответственно.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

До аномальных −26 градусов в Петербурге подмораживало 9 марта 1893-го и 10 марта 1888 года. А минимальная температура 11 марта в Северной столице — это −23 градуса. Такой рекорд был установлении в Ленинграде в 1955 году.

Читайте также:

Влажный ветер и холод до −1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

погода
прогноз погоды
оттепель
солнце
Москва
Санкт-Петербург
март
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.