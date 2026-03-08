Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта

Влияние Северной Европы не оставит шансов на морозы. Минимальная ночная температура в российских столицах не упадет ниже −2 градусов, а днем воздух временами будет прогреваться до +9. Осадки ожидаются, но не сильные. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 9 по 15 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 9 по 15 марта

Ранее прогнозируемое похолодание не грозит столичному региону. Теплое вторжение из Скандинавии не даст шансов холоду Арктики прорваться в центр европейской России. Из-за такой погоды и активного снеготаяния увеличится вероятность паводковых подтоплений.

В дневные часы с понедельника по среду воздух в Москве будет прогреваться до 2–7 градусов выну нуля, а в четверг и пятницу потеплеет до плюс 4–9 градусов. По ночам температура воздуха в этот период ожидается в диапазоне от −2 до +5.

В ночь на субботу и воскресенье около нуля, местами возможны туманы, днем 14 марта максимальная температура не поднимется выше +4 градусов, а 15 марта потеплеет до +7.

В понедельник, 9 марта возможен небольшой дождь, местами с примесью мокрого снега, далее осадки ожидаются в пятницу и воскресенье.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 9 по 15 марта

В Северной столице в понедельник и на протяжении рабочей недели ночные температуры ожидаются в диапазоне от нуля до +3 градусов. В дневные часы от +3 до +8. Осадков не ожидается, на небе будет часто появляться солнце.

В субботу и воскресенье облаков на небе станет больше, 14 марта дождь ожидается местами, в воскресенье он будет идти практически всю ночь, местами с мокрым снегом, днем 15 марта без осадков. Температура в субботу ночью плюс 4–6 градусов, днем — до +9, в ночь на воскресенье — от +2 до +4, в дневное время воздух может прогреться до +8 градусов.

Температурные рекорды в Москве с 9 по 15 марта

В Москве самым теплым днем недели стало 19 марта 2014 года. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были установлены в 2015 году для 11 и 15 марта. В те дни столбики термометров в столице поднимались до рекордных для этих чисел отметок +13 и +9,8 градуса.

Наиболее высокую температуру воздуха 9 марта метеорологи зафиксировали в 2020 году. Тогда термометры в столице показывали +12 градусов. Самые теплые в истории метеонаблюдений в Москве 12 и 13 марта выдались в 2002 году. В те дни воздух в городе прогревался соответственно до +9,2 и +11,5 градуса.

Еще один температурный максимум недели установили 14 марта 2001 года. В тот день в городе потеплело до +11,4 градуса, что стало самым высоким показателем для этого числа за весь период погодного мониторинга в Москве.

Самая морозная погода в период с 9 по 15 марта наблюдалась в Москве 13 марта 1902 года. Тогда температура опускалась до −32,3 градуса. В 1888 году был установлен суточный температурный минимум за всю историю метеонаблюдений для 12 марта с отметкой −30,3 градуса.

В 1917 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 14 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −28,1 градуса, и с тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось. А самое холодное 11 марта выдалось в 1909 году, когда в городе подморозило до −27,7 градуса.

До аномальных −26,4 градуса в Москве подмораживало 14 марта 1884 года. А 9 и 10 марта 1915 году температура воздуха опускалась до рекордных отметок −27,4 и −25,6 градуса соответственно.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 9 по 15 марта

Самыми теплыми днями недели с 9 по 15 марта за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стали 14 и 15 марта 2015 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +11 и +12 градусов соответственно. До рекордных для этого времени года +10 градусов в Петербурге теплело 11 марта 2008 года. А до +9 — 10 марта того же 2008-го и 9 марта 2020 года.

В 2004 году в Питере был обновлен температурный максимум для 13 марта. В тот день воздух в Городе на Неве прогрелся до +8 градусов.

Еще один температурный максимум недели в Северной столице был установлен 12 мата 1921 года. В тот день в городе потеплело до небывалой для данного числа отметки +7 градусов.

Наиболее низкая температура на неделе фиксировалась в Ленинграде 14 марта холодного и блокадного 1942 года. Термометры тогда показывали −29 градусов. В том же 1942-м были обновлены суточные минимумы для 12, 13 и 15 марта с рекордами −27, −26 и −25 градусов соответственно.

До аномальных −26 градусов в Петербурге подмораживало 9 марта 1893-го и 10 марта 1888 года. А минимальная температура 11 марта в Северной столице — это −23 градуса. Такой рекорд был установлении в Ленинграде в 1955 году.

