04 марта 2026 в 15:14

Москвичам пообещали резкое похолодание после 8 Марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве ожидается резкое похолодание сразу после Международного женского дня, заявил Lenta.ru синоптик Александр Шувалов. Аналогичный прогноз он сделал для всей Центральной России.

Морозы придут в московский регион сразу после праздников. Все прогностические материалы указывают на резкое похолодание с 9 по 10 марта включительно. Ночные температуры в столице составят минус 10-12 градусов. Днем столбики термометра покажут до минус шести градусов, — предупредил Шувалов.

Он отметил, что еще более холодная погода будет восточнее Москвы. В частности, морозы ожидаются во Владимире, Нижнем Новгороде и Казани.

Ранее Шувалов заявил, что снегопад в Москве достигнет пика уже в эту среду, 4 марта, после полудня. По его словам, осадки прекратятся ближе к 18–19 часам.

Москва
прогнозы
погода
синоптики
