Синоптик ответил, когда снегопад в Москве достигнет пика Синоптик Шувалов: снегопад в Москве достигнет пика 4 марта после полудня

Снегопад в Москве достигнет пика уже в эту среду, 4 марта, после полудня, таким прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые приводит РИА Новости, осадки прекратятся ближе к 18-19 часам.

Пика достигнут в районе 14 часов и к 18-19 часам закончатся, — отметил Шувалов.

Он уточнил, что снегопад будет умеренным, толщина покрова составит более трех-четырех миллиметров. При этом под вечер в Москве пойдет уже мокрый снег или даже снег с дождем.

Ранее Шувалов рассказал, что весна придет в Москву во второй половине марта. За два дня снежный покров в столице сократился почти на четверть. Синоптик подчеркнул, что пик мартовского тепла уже наступил. Он призвал готовиться к новому похолоданию в ближайшие дни.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также рассказал, что на ряде рек европейской части России после весеннего потепления началось половодье. За сутки уровень воды на отдельных участках вырос до 0,8 метра.