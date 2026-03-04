Зимняя Олимпиада — 2026
Невролог перечислил причины дефицита внимания у взрослых

Невролог Мухамедов: неструктурированная среда усиливает дефицит внимания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Неструктурированная среда усиливает дефицит внимания у взрослых, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог Денис Мухамедов. Он отметил, что это врожденная особенность.

Соцсети, мессенджеры, безлимитный интернет только обнажили существующие трудности. То, с чем человек мог справляться в более структурированной среде, сейчас стало практически невозможным, — рассказал Мухамедов.

Он отметил, что еще одной причиной является эффект узнавания. По его словам, в инфополе стало больше информации о неврологических особенностях — раньше люди могли считать себя просто ленивыми и недостаточно мотивированными.

Ранее логопед Елена Мельникова рассказала, что при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей нередко появляются проблемы с восприятием речи. Такие люди, как правило, невнимательно слушают собеседников, перебивают их, обрывают свои фразы, говорят очень много и хаотично.

