04 марта 2026 в 13:48

Работодателям рассказали, что делать при отказе сотрудника от отпуска

Юрист Свечникова: работодатель может принудительно отправить сотрудника в отпуск

Работодатель может принудительно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, если тот наотрез отказывается от этого, заявила RT юрист Наталья Свечникова. Она отметила, что это возможно в случае, если у работника нет специальных оснований для переноса отдыха, в том числе больничного.

Бесконечно уговаривать уйти в отпуск необязательно. Если сотрудник отказывается подчиняться, Роструд расценивает это как нарушение трудовой дисциплины. Тогда возможны дисциплинарные меры от замечания и выговора до увольнения при повторном нарушении. Но процедура строгая. Нужно затребовать письменное объяснение, подождать два рабочих дня, при необходимости составить акт и только потом издавать приказ, — уточнила Свечникова.

Она напомнила, что работодателям запрещено отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, а также не предоставлять им отдых в течение двух лет подряд. Неиспользованные дни не аннулируются и подлежат компенсации при увольнении. Нарушение этих правил влечет ответственность со штрафом до 50 тыс. рублей для организаций, предупредила эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что сотрудник не может попросить начальство перевести его на удаленную работу из-за половодья. Однако, по его словам, руководитель самостоятельно может ввести дистанционный режим, если затопление мешает добраться до офиса.

