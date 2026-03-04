Работодателям рассказали, что делать при отказе сотрудника от отпуска Юрист Свечникова: работодатель может принудительно отправить сотрудника в отпуск

Работодатель может принудительно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, если тот наотрез отказывается от этого, заявила RT юрист Наталья Свечникова. Она отметила, что это возможно в случае, если у работника нет специальных оснований для переноса отдыха, в том числе больничного.

Бесконечно уговаривать уйти в отпуск необязательно. Если сотрудник отказывается подчиняться, Роструд расценивает это как нарушение трудовой дисциплины. Тогда возможны дисциплинарные меры от замечания и выговора до увольнения при повторном нарушении. Но процедура строгая. Нужно затребовать письменное объяснение, подождать два рабочих дня, при необходимости составить акт и только потом издавать приказ, — уточнила Свечникова.

Она напомнила, что работодателям запрещено отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, а также не предоставлять им отдых в течение двух лет подряд. Неиспользованные дни не аннулируются и подлежат компенсации при увольнении. Нарушение этих правил влечет ответственность со штрафом до 50 тыс. рублей для организаций, предупредила эксперт.

