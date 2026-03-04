Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:41

Хегсет раскрыл, какую военную хитрость провернули США до атаки на Иран

Хегсет: США перебросили более 90% солдат из зоны поражения Ирана до операции

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американское командование перед началом ударов по Ирану вывело более 90% своих военнослужащих с баз, находящихся в радиусе поражения иранским оружием, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube. Министр подчеркнул, что эвакуация прошла незаметно и была частью подготовки к обороне.

До того как мы публично нарастили наступательную мощь, мы, не привлекая к этому внимания, убедились, что готовы к обеспечению обороны. По мере наращивания наступательной мощи мы перебросили большую часть американских военных, свыше 90% американцев, которые находились на наших базах, с опасных участков, чтобы они были вне досягаемости ударов со стороны Ирана, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что потери американских и израильских военных с начала конфликта с Ираном превысили 680 человек убитыми и ранеными, согласно данным разведки и наблюдениям на местах. Эта цифра кардинально расходится с официальными данными Центрального командования США, которое сообщило лишь о шести погибших.

Кроме того, советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести боевые действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, подчеркнув полное недоверие к американской администрации. Представитель иранского руководства исключил возможность каких-либо переговоров с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Пит Хегсет
Пентагон
США
Иран
военные
