В России объявили даты проведения ЕГЭ в 2026 году Кравцов: основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 7 июля

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 7 июля, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр просвещения Сергей Кравцов. Дополнительные дни для пересдачи одного из предметов назначены на 8 и 9 июля, передает пресс-служба Кремля.

Основной период (ЕГЭ. — NEWS.ru) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов — это 8 и 9 июля, — сказал Кравцов.

Глава ведомства отметил, что подготовка к экзаменационной кампании следующего года идет в штатном режиме. Все необходимые организационные мероприятия проводятся своевременно.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». По его словам, там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.

Министр также рассказал, что в 2026 году выпускники новых и приграничных регионов России будут иметь право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. По его словам, школьники смогут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний.