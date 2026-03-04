Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия

Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия Политолог Перенджиев: у Польши нет технической базы для создания ядерного оружия

Чтобы создать собственное ядерное оружие, Польше необходимо иметь соответствующую техническую базу, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, таких возможностей у Варшавы нет.

Там пока нет даже атомных электростанций. А нужны условия для обогащения урана, центрифуги. Помимо этого, надо проводить ядерные испытания, то есть нужен подземный полигон, — напомнил Перенджиев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который выступает за создание «ядерного зонтика», хочет, чтобы другая страна просто передала собственное оружие Варшаве, предположил политолог.

Но Туск забыл, что есть Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передавать ядерное оружие третьим странам, — напомнил собеседник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша и Германия, намереваясь развивать свои ядерные программы, должны учитывать мнение соседей по этому вопросу. Так дипломат отреагировала на высказывание Туска, который заявил о стремлении к созданию собственных «возможностей в сфере ядерной безопасности».