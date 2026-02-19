«Весеннее обострение»: депутат — о планах Польши заминировать границу с РФ

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о планах заминировать границу с Россией вызывают лишь смех, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ранее у поляков было желание вступить в конфликт с РФ, однако теперь их настрой внезапно изменился.

Это не воинственное заявление, а абсолютно незрелое и смехотворное. Кажется, Туск дает заднюю. Раньше Польша чуть ли не в первых рядах хотела идти воевать с Россией, а теперь так, просто обороняться. Видимо, граждане страны пожурили польские власти, что они нагнетают обстановку и запугивают народ. Теперь Туск заявляет о готовности Польши лишь противостоять России в случае чего. Мины, про которые он говорит, давно установили. Они стоят вдоль всех границ. В частности, это касается, видимо, Калининградской области, которая им как кость в горле на Балтийском театре военных действий, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Россия не планирует атаковать Европу, о чем уже неоднократно заявлялось ранее. Кроме того, по словам депутата, если европейцы позволяют себе воинственные заявления, то лучше обращаться к специалистам в области военного дела, поскольку Туск совершенно не обладает достаточными знаниями в этой сфере.

«Искандерам», «Кинжалам» и «Орешникам» никакие минные поля не помешают, если уж размышлять теоретически о таком развитии событий. О чем говорит заявление [про планы заминировать границы с РФ]? Европа пытается накалить обстановку, запугать людей. Мы наблюдаем очередной рецидив у европейских политиков, весеннее обострение началось раньше времени. Лучше бы Туск уже замолчал и занялся здоровьем, что ли. Эти истеричные потуги пора прекратить, — заключил Колесник.

Ранее Туск заявил, что после выхода Польши из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины, страна сможет быстро заминировать границы с Россией и Белоруссией. По его словам, Варшава готова активировать «Восточный щит» в течение 48 часов при угрозе.