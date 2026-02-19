Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:57

«Весеннее обострение»: депутат — о планах Польши заминировать границу с РФ

Депутат Колесник высмеял Туска за слова о минировании границы с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о планах заминировать границу с Россией вызывают лишь смех, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ранее у поляков было желание вступить в конфликт с РФ, однако теперь их настрой внезапно изменился.

Это не воинственное заявление, а абсолютно незрелое и смехотворное. Кажется, Туск дает заднюю. Раньше Польша чуть ли не в первых рядах хотела идти воевать с Россией, а теперь так, просто обороняться. Видимо, граждане страны пожурили польские власти, что они нагнетают обстановку и запугивают народ. Теперь Туск заявляет о готовности Польши лишь противостоять России в случае чего. Мины, про которые он говорит, давно установили. Они стоят вдоль всех границ. В частности, это касается, видимо, Калининградской области, которая им как кость в горле на Балтийском театре военных действий, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Россия не планирует атаковать Европу, о чем уже неоднократно заявлялось ранее. Кроме того, по словам депутата, если европейцы позволяют себе воинственные заявления, то лучше обращаться к специалистам в области военного дела, поскольку Туск совершенно не обладает достаточными знаниями в этой сфере.

«Искандерам», «Кинжалам» и «Орешникам» никакие минные поля не помешают, если уж размышлять теоретически о таком развитии событий. О чем говорит заявление [про планы заминировать границы с РФ]? Европа пытается накалить обстановку, запугать людей. Мы наблюдаем очередной рецидив у европейских политиков, весеннее обострение началось раньше времени. Лучше бы Туск уже замолчал и занялся здоровьем, что ли. Эти истеричные потуги пора прекратить, — заключил Колесник.

Ранее Туск заявил, что после выхода Польши из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины, страна сможет быстро заминировать границы с Россией и Белоруссией. По его словам, Варшава готова активировать «Восточный щит» в течение 48 часов при угрозе.

Польша
Дональд Туск
Россия
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.