Решение варшавского суда об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина было «чрезвычайно проукраинским», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителей Кремля подчеркнул, что Москва намерена предпринять все необходимые шаги для защиты законных прав своего гражданина в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский, — отметил Песков.

Он добавил, что работа по поддержке археолога будет продолжена, несмотря на предвзятость зарубежных инстанций.

Ранее сообщалось, что международное заступничество и поддержка зарубежных коллег никак не помогло российскому ученому в суде в Варшаве. Археолог Николай Сударев усомнился, что гуманитарные организации вообще могли повлиять на исход дела, так как процесс носит выраженный политический подтекст.