19 марта 2026 в 12:57

Песков назвал решение Варшавы по делу Бутягина «чрезвычайно проукраинским

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Решение варшавского суда об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина было «чрезвычайно проукраинским», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителей Кремля подчеркнул, что Москва намерена предпринять все необходимые шаги для защиты законных прав своего гражданина в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский, — отметил Песков.

Он добавил, что работа по поддержке археолога будет продолжена, несмотря на предвзятость зарубежных инстанций.

Ранее сообщалось, что международное заступничество и поддержка зарубежных коллег никак не помогло российскому ученому в суде в Варшаве. Археолог Николай Сударев усомнился, что гуманитарные организации вообще могли повлиять на исход дела, так как процесс носит выраженный политический подтекст.

археологи
Польша
Варшава
Кремль
Украина
суды
Дмитрий Песков
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

