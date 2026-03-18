В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина

Украина стремится выгодно задействовать российского археолога Александра Бутягина в процессе обмена пленными с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, обвинения в разрушении памятника являются смехотворными.

Полагаю, украинцы забрали Бутягина, чтобы включить его в буфер обмена пленными. Думаю, что его захотят обменять на кого-то значимого для них. То, что ему предъявляют, смешно. Археолог занимался наукой, даже если он в другой стране, что он преступного совершил? Польша в очередной раз показала себя настоящей гиеной Европы, с которой не хочется иметь никаких дел. Украинцы же это делают специально, чтобы было чем торговаться с Россией, — пояснил Джабаров.

Ранее появилась информация, что защита Бутягина намерена оспорить решение варшавского суда о его экстрадиции на Украину. По словам близких археолога, суд не учел отсутствие доказательств разрушения памятника, в котором обвиняют ученого.