В польском СИЗО не было проявления русофобии, заявил вернувшийся в Россию после освобождения из заключения российский археолог Александр Бутягин. По его словам, которые передает «Радио Спутник в Крыму», сокамерники и охранники в Польше отнеслись к нему с сочувствием.

Поскольку это СИЗО, то это обвиняемые в различных преступлениях, но, по крайней мере, я не сидел там с какими-то бандитами, убийцами и уголовниками. У меня были очень хорошие отношения с сокамерниками, все относились ко мне с пониманием, — сказал Бутягин.

Археолог был задержан в начале декабря 2025 года на территории Польши. Это произошло по запросу Украины, которая обвинила его в проведении незаконных археологических изысканий в Крыму. 28 апреля россиянин был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что задержание Бутягина было частью большой политической кампании против России. По его словам, кампания также включает в себя введение санкций против российских ученых. По его словам, которые приводит пресс-служба музея, антиковеда буквально «заманили в привлекательный тур».