Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог дал совет коллегам

Российский археолог Александр Бутягин, который провел около пяти месяцев в польской тюрьме, призвал коллег быть осторожнее в зарубежных поездках. В интервью ТАСС он посоветовал заранее консультироваться со специалистами, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

Я, конечно, посоветую своим коллегам консультироваться заранее с теми, кто в этом разбирается. Я поступил беспечно. Я это признаю, — отметил Бутягин.

Однако, признался спикер, он не знал, что каждая страна сама решает, сотрудничать по запросу о задержании или нет, и назвал это «лотереей». Археолог рекомендовал проверять, какие государства взаимодействуют с Украиной, а какие нет. И добавил, что, если вы точно знаете о преследовании, лучше проконсультироваться. В противном случае можно попасть в политические «жернова».

Ранее руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова отмечала, что ученые и деятели культуры могут столкнуться с задержаниями при посещении Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Молдавии и Финляндии. По ее словам, некоторые государства могут передавать россиян Украине.