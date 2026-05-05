Адвокат назвала страны, куда опасно ездить ученым и деятелям культуры

Ученые и деятели культуры могут столкнуться с задержаниями при посещении Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Молдавии и Финляндии, сообщила NEWS.ru руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова. По ее словам, некоторые государства и вовсе могут передавать россиян Украине.

Ученые должны иметь возможность участвовать в конференциях, полевых исследованиях и профессиональных встречах по всему миру. В этом смысле позиция руководства Эрмитажа выглядит в целом взвешенной: сотрудники музея не лишаются права на выезд за границу, а служебные поездки оформляются в обычном порядке, — сказала эксперт.

По словам Архиповой, история с археологом Александром Бутягиным показывает, что на практике ученые не всегда могут свободно ездить и работать, даже если формально им никто не запрещает. Иногда вмешиваются внешние обстоятельства — политика, законы, отношения между странами, санкции — и это уже не зависит ни от самого человека, ни от его работодателя.

Свобода передвижения как принцип не должна подвергаться произвольным ограничениям, но при этом необходимо учитывать международный контекст и возможные риски. Ученым все-таки следует серьезно относиться к рекомендациям МИД РФ и воздерживаться от посещения стран, которые могут передавать граждан России Украине, — заключила Архипова.

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил, что руководство учреждения не будет запрещать своим сотрудникам выезжать за границу, несмотря на произошедшее с Бутягиным. Он пояснил, что ограничения на перемещения ученых могут быть связаны только с санкциями, которые на них наложены за границей.