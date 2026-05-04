В Эрмитаже раскрыли, запретят ли сотрудникам выезжать за границу

Пиотровский: Эрмитаж не будет запрещать сотрудникам выезжать за границу

Эрмитаж Эрмитаж Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Руководство Эрмитажа не будет запрещать своим сотрудникам выезжать за границу вопреки тому, что случилось с археологом Александром Бутягиным, заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения на перемещения ученых по странам могут быть связаны лишь с санкционным давлением Запада.

Сотрудники Эрмитажа могут ездить куда угодно. Но если они едут по делу, то на это должен быть приказ. Специальные запреты на общение с сотрудниками Эрмитажа существуют с той стороны границы, — объяснил он.

Археолог был задержан в начале декабря 2025 года на территории Польши. Это произошло по запросу Украины, которая обвинила его в проведении незаконных археологических изысканий в Крыму. 28 апреля россиянин был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе. Сейчас ученый уже вернулся в Санкт-Петербург и приступил к работе в Эрмитаже.

Ранее Пиотровский сообщил, что псевдодрузья Бутягина подставили его под операцию европейских спецслужб. По его словам, которые приводит пресс-служба музея, антиковеда буквально «заманили в привлекательный тур».

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
