Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин прибыл в Петербург

Освобожденный из мест лишения свободы в Польше археолог Александр Бутягин прибыл в Санкт-Петербург, сообщает корреспондент РИА Новости. Поезд, в котором следовал ученый, пришел на Московский вокзал в 07.00 мск.

Встречать Бутягина пришла его супруга. Сам ученый рассказал, что после вокзала он поедет к себе домой, а затем навестит родственников.

Археолог был взят под стражу польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Причиной стали обвинения со стороны Киева в незаконном проведении раскопок на территории Крыма, выдвинутые украинской стороной. В марте 2026 года окружной суд Варшавы разрешил возможность выдачи Бутягина Украине. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После освобождения Бутягин заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. По его словам, идею об аресте российского гражданина активно лоббировали украинские ученые-археологи.

Также Бутягин рассказал о суровых условиях своего многомесячного нахождения за решеткой. Он охарактеризовал обстановку в варшавском следственном изоляторе как крайне аскетичную. Здание тюрьмы было построено еще в послевоенные годы и не может похвастаться современными удобствами.

В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы
«Северяне» не позволили ВСУ прощупать оборону в Сумской области
Володин поздравил граждан России с праздником Весны и Труда
Стало известно, кто встретил археолога Бутягина в Петербурге
Зеленский подло обманул ВСУ, атака на Туапсе: новости СВО к утру 1 мая
Машину с тремя трупами нашли в ручье под Волоколамском
Назван самый мокрый месяц в истории Москвы
«Для повышения мотивации»: ВСУ пошли на отчаянный шаг под Волчанском
ВС России уничтожили 17 офицеров и сержантов ВСУ под Ахтыркой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 мая: инфографика
Российский боец убедил офицера ВСУ сложить оружие
Над Россией сбили более 140 беспилотников ВСУ за ночь
Артиллерист рассказал о зверствах отступающих из ДНР бойцов ВСУ
Зоопсихолог ответила, какая садовая трава может быть опасна для кошек
Под завалами на Колыме оказались четверо иностранцев
Названы регионы России, в которые пришла аномальная жара
Поезд смял целый грузовик в российском регионе
Россиянам сообщили о четырех ключевых изменениях с 1 мая
Посольство РФ в Париже лишили оплаты топлива картами
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Дальше
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
