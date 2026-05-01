Стало известно, кто встретил археолога Бутягина в Петербурге Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин прибыл в Петербург

Освобожденный из мест лишения свободы в Польше археолог Александр Бутягин прибыл в Санкт-Петербург, сообщает корреспондент РИА Новости. Поезд, в котором следовал ученый, пришел на Московский вокзал в 07.00 мск.

Встречать Бутягина пришла его супруга. Сам ученый рассказал, что после вокзала он поедет к себе домой, а затем навестит родственников.

Археолог был взят под стражу польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Причиной стали обвинения со стороны Киева в незаконном проведении раскопок на территории Крыма, выдвинутые украинской стороной. В марте 2026 года окружной суд Варшавы разрешил возможность выдачи Бутягина Украине. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После освобождения Бутягин заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. По его словам, идею об аресте российского гражданина активно лоббировали украинские ученые-археологи.

Также Бутягин рассказал о суровых условиях своего многомесячного нахождения за решеткой. Он охарактеризовал обстановку в варшавском следственном изоляторе как крайне аскетичную. Здание тюрьмы было построено еще в послевоенные годы и не может похвастаться современными удобствами.