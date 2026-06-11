Поликлиники массово эвакуировали из-за угрозы минирования в Петербурге 78.ru: людей эвакуировали из поликлиник в разных районах Санкт-Петербурга

В нескольких поликлиниках Санкт-Петербурга прошла эвакуация, сообщает 78.ru. По его данным, людей выводили из медучреждений на проспекте Пархоменко, 30, и 2-м Муринском проспекте, 35. Очевидцы утверждают, что эвакуация началась около 14:00.

Позже стало известно еще об одном инциденте — в поликлинику на Басковом переулке, 38, поступило сообщение о минировании, пишет издание. Граждан уже запустили обратно. Отмечается, что медучреждение работает в штатном режиме.

Эвакуации также прошли в 111-й поликлинике на Ольховой улице и поликлинике № 77 на Шлиссельбургском проспекте. По информации издания, на электронные почты медицинских учреждений пришли письма с экстремистскими высказываниями о «минировании» зданий. На местах дежурят наряды Росгвардии.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что около 80 человек пришлось эвакуировать из-за атаки украинских беспилотников. Позже местные жители смогли вернуться в свои квартиры. Медицинская помощь двум пострадавшим была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.