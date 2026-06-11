Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 18:00

Поликлиники массово эвакуировали из-за угрозы минирования в Петербурге

78.ru: людей эвакуировали из поликлиник в разных районах Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В нескольких поликлиниках Санкт-Петербурга прошла эвакуация, сообщает 78.ru. По его данным, людей выводили из медучреждений на проспекте Пархоменко, 30, и 2-м Муринском проспекте, 35. Очевидцы утверждают, что эвакуация началась около 14:00.

Позже стало известно еще об одном инциденте — в поликлинику на Басковом переулке, 38, поступило сообщение о минировании, пишет издание. Граждан уже запустили обратно. Отмечается, что медучреждение работает в штатном режиме.

Эвакуации также прошли в 111-й поликлинике на Ольховой улице и поликлинике № 77 на Шлиссельбургском проспекте. По информации издания, на электронные почты медицинских учреждений пришли письма с экстремистскими высказываниями о «минировании» зданий. На местах дежурят наряды Росгвардии.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что около 80 человек пришлось эвакуировать из-за атаки украинских беспилотников. Позже местные жители смогли вернуться в свои квартиры. Медицинская помощь двум пострадавшим была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Регионы
Санкт-Петербург
эвакуация
поликлиники
минирования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как можно защитить Крым от атак БПЛА
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили нашли новые улики
Ушедшей из МХАТ имени Горького Булуковой нашли замену
В Европе сокрушились из-за упущенного шанса на переговоры с Россией
Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском
Стало известно, в какие города и страны ринулись россияне на День России
Семьи погибших при обстреле Брянска получат поддержку
Отказ от алкоголя, отцовство, мечты о Голливуде: как живет Александр Петров
Число жертв атаки ВСУ в Брянской области выросло
«Сведение счетов»: Захарова назвала неочевидный инструмент давления в мире
Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»
Киев обвинили в утечке оружия на черные рынки Европы
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля
Израильские солдаты взяли под контроль южную часть Ливана
«С трудом представляю»: Пашинян счел маловероятным повышение цен на газ
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Россиянам раскрыли главный секрет употребления алкоголя в жару
Политолог рассказал об отношении Запада к деятельности ШОС
Россиянам разрешили ложиться спать «без зазрения совести» после полуночи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.