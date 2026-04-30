Археолог Бутягин рассказал, кто подал идею о его задержании Археолог Бутягин заявил, что не был удивлен своему задержанию в Польше

Российский археолог Александр Бутягин, недавно освобожденный из польского заключения в результате обмена заключенными, заявил, что не был удивлен своему задержанию в Польше. По его словам, которые приводит ИС «Вести», идею о его аресте активно продвигали украинские археологи.

Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то, что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось. Но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму, — признался Бутягин.

Польские спецслужбы взяли ученого под стражу в декабре 2025 года. Основанием послужили выдвинутые Киевом обвинения в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму. В марте 2026-го окружной суд Варшавы санкционировал возможность выдачи Бутягина Украине, где ему могло грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее археолог рассказал о спартанских условиях своего многомесячного пребывания за решеткой. Он охарактеризовал обстановку в варшавском следственном изоляторе как крайне аскетичную. По словам ученого, учреждение, построенное еще в послевоенные годы, не отличается современными условиями. Почти весь срок он провел в четырехместных камерах, при этом покидать их пределы заключенным категорически запрещалось.