День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:00

Археолог Бутягин рассказал, кто подал идею о его задержании

Археолог Бутягин заявил, что не был удивлен своему задержанию в Польше

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский археолог Александр Бутягин, недавно освобожденный из польского заключения в результате обмена заключенными, заявил, что не был удивлен своему задержанию в Польше. По его словам, которые приводит ИС «Вести», идею о его аресте активно продвигали украинские археологи.

Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то, что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось. Но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму, — признался Бутягин.

Польские спецслужбы взяли ученого под стражу в декабре 2025 года. Основанием послужили выдвинутые Киевом обвинения в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму. В марте 2026-го окружной суд Варшавы санкционировал возможность выдачи Бутягина Украине, где ему могло грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее археолог рассказал о спартанских условиях своего многомесячного пребывания за решеткой. Он охарактеризовал обстановку в варшавском следственном изоляторе как крайне аскетичную. По словам ученого, учреждение, построенное еще в послевоенные годы, не отличается современными условиями. Почти весь срок он провел в четырехместных камерах, при этом покидать их пределы заключенным категорически запрещалось.

Россия
археологи
задержания
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.