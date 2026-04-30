Вызволенный из польской тюрьмы археолог рассказал об условиях содержания

Бутягин рассказал о спартанских условиях в польском СИЗО

Александр Бутягин Фото: РИА Новости
Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в Польше по украинскому запросу, рассказал о спартанских условиях своего многомесячного пребывания за решеткой. В интервью ИС «Вести» археолог охарактеризовал обстановку в варшавском следственном изоляторе как крайне аскетичную.

По словам ученого, учреждение, построенное еще в послевоенные годы, не отличается современными условиями. Почти весь срок он провел в четырехместных камерах, при этом покидать их пределы заключенным категорически запрещалось.

Достаточно спартанские условия: нельзя покидать камеру никак. Кормежку [приносили] прямо в камеру. Мытье — два раза в неделю по 10 минут. Прогулка — раз в неделю от часа. И так без изменений каждый день, — рассказал он.

Польские спецслужбы взяли ученого под стражу в декабре 2025 года. Основанием послужили выдвинутые Киевом обвинения в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму. В марте 2026-го окружной суд Варшавы санкционировал возможность выдачи Бутягина Украине, где ему могло грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что процесс обмена вернувшегося на родину археолога Александра Бутягина был крайне сложным. По его словам, российские специальные службы провели данную операцию успешно.

