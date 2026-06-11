Вашингтон продлил разрешение на операции по ядерной энергетике с банками РФ США продлили разрешение на операции по ядерной энергетике с 12 банками РФ

США продлили действие лицензии, которая позволяет проводить финансовые операции с рядом российских банков в рамках проектов в сфере гражданской ядерной энергетики, следует из документа на сайте Министерства финансов США. Она будет действовать до 18 декабря 2026 года.

Разрешение распространяется на Банк России, Национальный клиринговый центр, а также Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банки «Зенит», «Открытие» и «Санкт-Петербург». Оно также касается компаний, которые более чем на 50% принадлежат этим организациям.

В Минфине США уточнили, что лицензия действует только в отношении сделок, необходимых для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года. Новый документ заменяет предыдущую лицензию, срок действия которой истекает.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.