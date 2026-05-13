13 мая 2026 в 17:34

Газпромбанк накрыл масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе Газпромбанка вечером 13 мая, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. За последний час зафиксировано 180 жалоб на работу приложения.

Уточняется, что неполадки наблюдаются в нескольких регионах России. Наибольшее число обращений зафиксировано в Томской (6%) и Московской (5%) областях. Также по 4% всех жалоб приходится на Свердловскую область и Москву, еще 3% — на Омскую область.

В основном пользователи жалуются на неполадки в работе онлайн-банка, приложения, а также физических карт. Причиной проблем могли стать авария или технический сбой.

Ранее нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем. По словам пользователей, ИИ долго выдавал ответы на запросы. Большинство пожаловались на общий сбой в работе нейросети — о проблеме сообщили 77% юзеров. Еще 13% отметили сбои сайта, 8% — неполадки в мобильном приложении.

До этого сбой произошел в работе сервиса Spotify. Он затронул пользователей из разных стран. Наибольшее число сообщений о неполадках поступало из США — более 3 тыс., из Великобритании — почти 1,7 тыс.

