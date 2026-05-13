Газпромбанк накрыл масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе Газпромбанка вечером 13 мая, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. За последний час зафиксировано 180 жалоб на работу приложения.

Уточняется, что неполадки наблюдаются в нескольких регионах России. Наибольшее число обращений зафиксировано в Томской (6%) и Московской (5%) областях. Также по 4% всех жалоб приходится на Свердловскую область и Москву, еще 3% — на Омскую область.

В основном пользователи жалуются на неполадки в работе онлайн-банка, приложения, а также физических карт. Причиной проблем могли стать авария или технический сбой.

