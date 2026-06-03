В СВР России раскрыли правду об агрессивных шагах ЕС в Армении СВР России: ЕС приступил к агрессивному выдавливанию РПЦ из Армении

Руководство Евросоюза начало агрессивно выдавливать из Армении Русскую православную церковь, сообщили в СВР РФ. По информации службы, планируется побудить местные власти к масштабным гонениям на РПЦ.

По имеющимся у СВР данным, в настоящее время так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат на других представителей Ереванско-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить власти Армении начать масштабные гонения на нее, — уточнили в СВР.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила стремление властей Армении одновременно оставаться в ЕАЭС и присоединиться к Евросоюзу с пассажиром, который хочет из пункта «А» попасть в пункт «Г». Она отметила, что это «даже уже не попытка усидеть на двух стульях».

Также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что правительство Армении пошло по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Европейский союз. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.