Захарова сравнила Армению с пассажиром, запутавшимся в пунктах назначения

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила стремление властей Армении одновременно оставаться в ЕАЭС и присоединиться к Евросоюзу с пассажиром, который хочет из пункта А попасть в пункт Г. В эфире радио Sputnik она отметила, что это «даже уже не попытка усидеть на двух стульях».

Когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит, вы знаете, а мне не в пункт Б, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту Г, — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что это ненормально, когда добрые намерения и законность используются с нечистоплотными целями. При этом дипломат пояснила, что цивилизованный путь существует: можно сделать открытый выбор, а при желании изменить его — воспользоваться транзитом, но по определенной логистике.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Евросоюз. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.