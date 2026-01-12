Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:33

Сбой произошел в работе крупнейшего российского банка

Клиенты Газпромбанка столкнулись с неполадками в работе приложения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пользователи приложения Газпромбанка столкнулись с трудностями при попытке войти в личный кабинет, сообщает мониторинговый сервис «Сбой.рф». Портал за 15 минут получил сразу 45 сигналов о сбоях.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы — они оставили 22% всех обращений, на втором месте — Красноярский край (17%), на третьем — Ростовская область (11%). Проблема коснулась и клиентов банка из Свердловской и Ярославской областей, а также из Хабаровская края.

Ранее сбой случился в работе популярного у россиян мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, всего за час поступило около 200 жалоб. Большинство поступило из Хакасии, Тульской, Ульяновской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Многие не могли открыть приложение, войти в аккаунт, с перебоями работали отложенные публикации.

Перед этим петербуржцы остались без мобильного интернета. Пик недовольства пользователей пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов. С трудностями столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2 и Yota, а также пользователи SkyNet и других провайдеров.

банки
связь
приложения
Газпромбанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.