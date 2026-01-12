Сбой произошел в работе крупнейшего российского банка

Пользователи приложения Газпромбанка столкнулись с трудностями при попытке войти в личный кабинет, сообщает мониторинговый сервис «Сбой.рф». Портал за 15 минут получил сразу 45 сигналов о сбоях.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы — они оставили 22% всех обращений, на втором месте — Красноярский край (17%), на третьем — Ростовская область (11%). Проблема коснулась и клиентов банка из Свердловской и Ярославской областей, а также из Хабаровская края.

Ранее сбой случился в работе популярного у россиян мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, всего за час поступило около 200 жалоб. Большинство поступило из Хакасии, Тульской, Ульяновской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Многие не могли открыть приложение, войти в аккаунт, с перебоями работали отложенные публикации.

Перед этим петербуржцы остались без мобильного интернета. Пик недовольства пользователей пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов. С трудностями столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2 и Yota, а также пользователи SkyNet и других провайдеров.