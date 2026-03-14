Орбан унизил ЕС одним замечанием о нефтяных санкциях против России Орбан заявил о неспособности ЕС выйти из энергокризиса без России

Европа не сможет выйти из энергетического кризиса без поставок российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире М1. Он потребовал от ЕС отменить санкции против энергетического сектора России.

Европа и весь мир не смогут преодолеть нефтяной кризис без помощи дешевой российской нефти. Американцы уже сделали первые шаги и начали отменять санкции, но в Брюсселе все остается по-прежнему, — подчеркнул Орбан.

Премьер отметил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к нехватке сырья и росту цен на топливо в странах ЕС. По его словам, в Австрии литр бензина стоит около €2 (92 рубля), в Германии — более €2, а в Нидерландах — свыше €2,5 (231 рубль).

Еврокомиссия и канцлер Германии [Фридрих Мерц] поддерживают санкции, введенные в отношении российской нефти. И мы видим, какие это вызывает последствия, — объяснил Орбан.

Глава венгерского правительства также заявил, что власти страны ограничили цены на топливо: стоимость бензина АИ-95 установлена на уровне около €1,5 (138 рублей) за литр, дизельного топлива — около €1,6 (147 рублей). По словам премьера, стратегические запасы нефти в стране пополняются, поэтому проблем со снабжением заправок не ожидается.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в ЕС, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов. Политик призвал власти республики выйти из ЕС и наладить связи с Россией.