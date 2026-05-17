«До последнего момента»: участие Трампа в саммите НАТО осталось интригой

Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО до последнего момента остается неизвестным, сообщила газета Hurriyet. Отмечается, что встреча состоится в Анкаре 7–8 июля.

Участие Трампа, привлекшего внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО в последнее время, не будет определено до последнего момента, — отметили в издании.

При этом газета заявила, что высоко оценивает вероятность участия американского лидера в саммите. Всего заявлено, что в Анкаре встретятся лидеры 32 стран — членов Альянса и партнерских государств.

Ранее сообщалось, что генсекретарь НАТО Марк Рютте намерен на будущей неделе оказать прямое давление на крупнейшие оборонные компании Европы, чтобы убедить их резко нарастить инвестиции и объемы выпуска вооружений. Этот шаг был призван продемонстрировать решимость союзников президенту США Дональду Трампу.

Также госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, конфликт США с Ираном показал бессмысленность существования Североатлантического альянса. Он напомнил, что ряд союзников по Блоку не дал Вашингтону доступ к военным базам.