17 мая 2026 в 11:22

«До последнего момента»: участие Трампа в саммите НАТО осталось интригой

Hurriyet: решение об участии Трампа в саммите НАТО пока не принято

Дональд Трамп Фото: Eric Lee — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО до последнего момента остается неизвестным, сообщила газета Hurriyet. Отмечается, что встреча состоится в Анкаре 7–8 июля.

Участие Трампа, привлекшего внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО в последнее время, не будет определено до последнего момента, — отметили в издании.

При этом газета заявила, что высоко оценивает вероятность участия американского лидера в саммите. Всего заявлено, что в Анкаре встретятся лидеры 32 стран — членов Альянса и партнерских государств.

Ранее сообщалось, что генсекретарь НАТО Марк Рютте намерен на будущей неделе оказать прямое давление на крупнейшие оборонные компании Европы, чтобы убедить их резко нарастить инвестиции и объемы выпуска вооружений. Этот шаг был призван продемонстрировать решимость союзников президенту США Дональду Трампу.

Также госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, конфликт США с Ираном показал бессмысленность существования Североатлантического альянса. Он напомнил, что ряд союзников по Блоку не дал Вашингтону доступ к военным базам.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
