День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:51

Стало известно, как генсек НАТО попытается угодить Трампу

FT: Рютте хочет угодить Трампу, надавив на оборонпром Евросоюза

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен на будущей неделе оказать прямое давление на крупнейшие оборонные компании Европы, чтобы убедить их резко нарастить инвестиции и объемы выпуска вооружений, сообщает газета Financial Times. Этот шаг призван продемонстрировать решимость союзников президенту США Дональду Трампу.

Рютте на следующей неделе будет настаивать на том, чтобы европейские оружейные компании увеличили инвестиции и нарастили производство, поскольку оборонный Альянс стремится укрепить военный потенциал континента и угодить президенту США Дональду Трампу, — говорится в публикации.

Для диалога в Брюссель приглашены руководители ведущих европейских производителей оружия, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. Как пишет издание, встреча носит «необычный» характер и направлена на укрепление военного потенциала континента. Приоритетное внимание планируется уделить расширению производства систем ПВО и ракет большой дальности.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, конфликт США с Ираном показал бессмысленность существования Североатлантического альянса. Он напомнил, что ряд союзников по блоку не дал Вашингтону доступ к военным базам.

Европа
НАТО
Дональд Трамп
Марк Рютте
Евросоюз
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
«Плечом к плечу»: Рябков об особых отношениях России с одной из стран
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.