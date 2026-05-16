Стало известно, как генсек НАТО попытается угодить Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен на будущей неделе оказать прямое давление на крупнейшие оборонные компании Европы, чтобы убедить их резко нарастить инвестиции и объемы выпуска вооружений, сообщает газета Financial Times. Этот шаг призван продемонстрировать решимость союзников президенту США Дональду Трампу.

Для диалога в Брюссель приглашены руководители ведущих европейских производителей оружия, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. Как пишет издание, встреча носит «необычный» характер и направлена на укрепление военного потенциала континента. Приоритетное внимание планируется уделить расширению производства систем ПВО и ракет большой дальности.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, конфликт США с Ираном показал бессмысленность существования Североатлантического альянса. Он напомнил, что ряд союзников по блоку не дал Вашингтону доступ к военным базам.