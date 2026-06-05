Захарова рассказала, кто мог атаковать суда с азербайджанцами Захарова: Россия находится в контакте с Баку по вопросу атаки БПЛА на суда

Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве по поводу атаки на суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, также власти РФ сотрудничают с Министерством иностранных дел республики.

Находимся в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, — сказано в заявлении.

Детали атаки выясняются. По имеющимся данным, суда атаковали БПЛА ВСУ — это в очередной раз подтверждает террористическую сущность Украины, подчеркнула Захарова. По ее словам, Киев все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о гибели пяти азербайджанцев при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. По данным источника, дроны атаковали судна, следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, в ночь на пятницу.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, раненные при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск ( город в Краснодарском крае). В составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.