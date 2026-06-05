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05 июня 2026 в 12:49

МИД Азербайджана раскрыл детали смертельной атаки БПЛА на суда

МИД Азербайджана подтвердил гибель граждан при атаке дронов на суда

МИД Азербайджана МИД Азербайджана Фото: Социальные сети
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Раненные при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск (город в Краснодарском крае), сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, погибли пять человек, в составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.

Отмечу, что эти корабли не принадлежат Азербайджану. По информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять наших граждан, еще трое получили ранения. Раненые доставлены в больницу города Ейск, — отметил он.

Ранее сообщалось о гибели пяти азербайджанцев при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. По данным источника, дроны атаковали судна, следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, в ночь на пятницу.

После этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков. По его словам, смерти — это всегда трагедия. Галузин подчеркнул, что все хорошо знают, кто с помощью дронов — и воздушных, и морских, — атакует мирные гражданские суда.

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суда
атаки БПЛА
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