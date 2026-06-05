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05 июня 2026 в 10:32

«Абсолютно ничего не решает»: в кабмине оценили помощь ЕС Армении

Оверчук: помощь Евросоюза Армении в сумме €50 млн ничего не решит

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Артём Пряхин/Росконгрес
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Финансовая помощь Армении от Евросоюза на €50 млн (4,3 млрд рублей) ничего не решит и не окажет существенного влияния на экономическую ситуацию в республике, заявил «Интерфаксу» вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, объем поддержки несопоставим с существующими торговыми оборотами между Арменией и РФ.

Это абсолютно ничего не решает. Это не те суммы. У нас объемы торговли совершенно другие, не хочется это даже комментировать, — сказал Оверчук.

Вице-премьер также отметил, что Армения может сделать выбор в пользу Евросоюза, но только не за счет России. По его словам, окончательное решение стоит за армянами.

До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил, что Россия приобретает более 96% сельскохозяйственной продукции Армении. По его словам, это может обернуться для Еревана ежегодными убытками свыше $700 млн (50 млрд рублей). Шойгу также напомнил о потере десятков тысяч рабочих мест.

Секретарь Совбеза РФ также отмечал, что цены на газ для Армении могут вырасти в три-четыре раза. Он также отметил, что Евросоюз не готов брать на себя реальные траты, чтобы покрыть разницу в стоимости энергоносителей для Еревана.

Власть
Армения
Россия
Евросоюз
Алексей Оверчук
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