Решил станцевать с «девушкой» Трампа: зачем Стубб зовет Канаду в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюзу нужно расширяться до 40 членов и включить в свой состав Норвегию, Турцию и Канаду. Что стоит за этими идеями, чем грозит Евросоюзу новое расширение и почему против него могут выступить США, читайте в колонке политического обозревателя Александра Чаусова для NEWS.ru.

Зачем Стубб призвал к дальнейшему расширению Евросоюза

Президент Финляндии Александр Стубб, выступая на конференции по энергетике в Хельсинки, заявил, что Европе для проецирования своей силы на мировой арене необходимо расширяться. По словам политика, в ЕС должно войти 40 государств, включая Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК, заявила, что Украина и Молдавия начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз, которые стартуют 25 июня.

Здесь можно вспомнить о территориальных проблемах что Киева, что Кишинева и сказать, что все это очередные пустые разговоры. Но на проблему стоит посмотреть несколько шире. Слова Стубба не столько про конкретные шаги, поскольку вообще непонятно, как в ЕС должна вступить та же Британия, которая из этого объединения очень шумно вышла в 2020 году и не горит желанием возвращаться. Слова финского президента — о геополитике и о самоощущении европейских чиновников. Есть подозрение, что они всерьез воспринимают Евросоюз как этакую «новую Римскую империю» конфедеративного типа, но с условием обязательного единства по ключевым вопросам.

Символично, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш, будучи евроскептиком, на днях заявил, что Евросоюз переживает период, аналогичный упадку Западной Римской империи. И ключевое здесь — не упадок, а именно сравнение с имперской формой правления и влиянием.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Империя, помимо прочего, означает максимальную степень политической субъектности и самодостаточности, чего о нынешнем Евросоюзе сказать нельзя. Единая Европа, которую мы сейчас знаем, начала формироваться после Второй мировой войны под чутким руководством и контролем США. Более того, все эти годы именно Штаты во многом контролировали экономику ЕС, взамен предоставляя свой рынок и прямые финансовые транши на развитие того, что нужно было американской экономике.

Даже военный костяк Европы — НАТО — фактически состоит на балансе Вашингтона, который обеспечивает пресловутый «зонтик» европейской безопасности. О чем Брюсселю напомнил Трамп с намеком на то, что за все нужно платить, и начал выводить с территории ЕС американский военный контингент.

В этих условиях острой зависимости некоторые европейские политики поняли, что нужно кардинально менять конфигурацию Евросоюза. Но такие изменения должны быть обеспечены как экономически, так и политически. А самый прямой и непосредственный способ для этого — экспансия.

Потенциальные новые субъекты ЕС, например Турция и Норвегия, могут обеспечить Евросоюз углеводородами. Анкара — посредством транзита, Норвегия — из собственных недр. Канада и Исландия дадут более широкий доступ к Арктической зоне, где, по некоторым данным, залегает практически вся таблица Менделеева, и в силу таяния льдов скоро доступ к этим ресурсам станет значительно легче и дешевле. Даже Молдавия и Украина сгодятся в геополитическом плане как сдерживающие факторы для России.

В общем, если максимально упрощать, то Стубб хочет, чтобы Евросоюз по степени влияния был примерно как США, которые вмешиваются в политику вообще всего мира. Просто для этого Европа должна посредством своих государств-членов присутствовать во всех регионах планеты. Правда, есть некоторые сомнения, что те же Штаты позволят Евросоюзу такие вольности.

На что реально может рассчитывать Европа

Стоит обратить внимание на слова финского президента про Канаду, которую он тоже прочит в члены «нового переосмысленного Евросоюза». Оттава традиционно находится в ближайшей сфере влияния и интересов Вашингтона. Казалось бы, кто позволит Брюсселю претендовать на эту исконно американскую вотчину? Да и претензии Стубба выглядят странно с учетом его дружбы с Трампом, доходящей до раболепия.

Канада Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снова стоит вспомнить политику нынешнего американского президента, который несколько раз заявлял, что Канада вообще могла бы войти в состав США. Однако стратегия главы Белого дома в последние месяцы поменялась. Теперь, кажется, его интересует не вся Канада, а только одна провинция — Альберта. Там находится 80% залежей канадской нефти, а осенью должен пройти референдум о ее отделении от страны. И совершенно понятно, в каких именно результатах грядущего плебисцита заинтересован Трамп. Впрочем, Канада — это снова выход в Арктическую зону, так что, помимо нефти, у Штатов в Канаде еще остается масса интересов.

Поэтому идеи Стубба пока больше похожи на чистое прожектерство, которое не имеет под собой реальной основы. Европа все глубже погружается в политический и экономический кризис. Она перестает быть объединением, которое хотелось бы видеть своим партнером, а не то что в него вступать.

А если продолжать аналогии с Римской империей, стоит напомнить, что был в III–IV вв. н. э. такой император Диоклетиан, который вернул многие утраченные ранее территории, а потом удалился на покой и начал выращивать капусту. У историков есть мнение, что его завоевания и возвращение территорий в итоге заложили под империей бомбу замедленного действия: она просто надорвалась, не справившись с приобретениями ни экономически, ни политически. Евросоюз сейчас находится в куда более глубоком и системном кризисе, поэтому деструктивные процессы в случае нового расширения ЕС могут оказаться и более сжатыми по времени, и более плачевными по итогам. Да и бюрократам из Брюсселя до Диоклетиана, честно говоря, далеко.

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