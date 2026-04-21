Умирают без газа: у ЕС два пути — замерзнуть зимой или помириться с РФ

Умирают без газа: у ЕС два пути — замерзнуть зимой или помириться с РФ

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Евросоюз возобновить закупки газа и нефти у России. По его мнению, это единственный способ избежать «энергетического локдауна» на континенте. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают: для восстановления поставок сложилось немало препятствий, без устранения которых сотрудничество невозможно. Почему европейцы снова захотели российских ресурсов и при каком условии они их получат — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Италии о российском газе

Сальвини на митинге правых партий ЕС «Патриоты за Европу» обратил внимание, что США до 16 мая приостановили действие санкций, блокирующих закупки российской нефти. По его словам, если такой позиции в отношении энергоресурсов из РФ придерживается «величайшая демократия мира», то ее примеру должна последовать и Европа.

Вице-премьер также заявил, что Италия «не воюет» с Москвой. Поэтому вместо закрытия заводов, школ и больниц европейцам следует вернуться к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, такая позиция Сальвини вполне объяснима, ведь антироссийская риторика ЕС завела европейцев в ловушку.

Маттео Сальвини Фото: Agf/Nicola Marfisi/Global Look Press

«Их идеология требует отказа от российского газа, а экономика подталкивает к возобновлению сотрудничества. После холодной зимы и проблем с логистикой из-за конфликта на Ближнем Востоке запасы газа в Европе упали ниже 30%. Это исторический минимум для конца сезона отбора. В Германии — около 23%, во Франции — 26%. Фактически это прямая угроза следующей зиме. Российский газ оказался самым доступным», — подчеркнул парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Кто в ЕС против газа и нефти из России

Руководство ЕС с позицией Сальвини в корне не согласно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в конце марта заявила, что страны Европы не вернутся к закупкам российских энергоресурсов, даже если их дефицит приведет к массовым отключениям энергии. Такого же мнения придерживается еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Он призвал «не закупать ни одной молекулы» нефти и газа из РФ.

Алтухов заметил, что, невзирая на намерения Брюсселя полностью отказаться от российских энергоносителей, Европа все равно наращивает объемы потребления газа РФ.

«Газ продолжает идти через „Турецкий поток“ — в марте прокачка выросла на 22%. Из-за атак в Красном море танкеры из Катара идут в обход Африки — это на две недели дольше и намного дороже. А вот арктические танкеры с „Ямал СПГ“ идут прямо в порты Бельгии, Франции и Испании. Европейские компании связаны долгосрочными контрактами с НОВАТЭКом, и разорвать их сейчас — значит платить миллиардные штрафы. В итоге в первом квартале 2026 года импорт российского СПГ в ЕС вырос на 17%. Думаю, что Брюссель не пойдет на официальную отмену эмбарго, так как это удар по репутации. Но страны-потребители будут давить на смягчение режима или использовать серые схемы», — считает политик.

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам американиста Александра Антошина, Европа уже пользуется такими «обходными» путями с закупками топлива через посредников. Формальное снятие санкций и начало прокачки по оставшейся «нитке» газопровода «Северный поток» позволило бы ЕС существенно сэкономить, однако Брюссель не может так рисковать своим имиджем, согласен собеседник NEWS.ru.

«Кроме того, никто не может гарантировать, что газ дойдет до потребителей. Существует военный фактор, и никто не способен гарантировать, что не произойдет захвата наших танкеров в море или очередной диверсии на „Северном потоке“», — подчеркнул политолог.

Когда РФ и ЕС возобновят сотрудничество

Сальвини — не единственный европейский политик, который призывает ЕС изменить свою позицию по российским углеводородам. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что пока этого недостаточно для возобновления торговли между РФ и Евросоюзом.

Германский политолог Александр Рар заметил, что сегодня поддержка Украины в конфликте с РФ для многих европейских лидеров важнее благосостояния их государств.

«Многие восточноевропейские страны вслух говорят, что без российского газа они не проживут. Однако в Брюсселе, Берлине, Париже, Варшаве, в странах Скандинавии и Балтии политики исключили новые закупки газа из России. Эти страны политически сильнее, они продавливают свое решение, они дисциплинируют строптивых южных европейцев и вообще хотят к концу года запретить закупку газа в России — своим экономикам в ущерб», — указал он.

Главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич обратил внимание на еще один важный нюанс: поставки российских углеводородов в Европу могут быть опосредованно использованы против самой России.

«Многие виды взрывчатых веществ производятся из производных природного газа. Металлургия, которая выпускает бронемашины, пушки и другие образцы военной техники, тоже зависит от газа. Фактически нам предлагают продавать Италии газ почти в убыток, а из этой энергии они произведут продукцию, отправляемую на фронт против нас», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, Москву куда больше устроил бы реальный отказ Рима от поддержки Киева, чем любые обещания закупок углеводородов.

«Например, блокировка перечисления средств Киеву была бы существенным шагом. Лично я считаю: не стоит им продавать газ. У нас непростая экономическая ситуация, но важнее отстаивать свою линию и защищать собственные интересы», — добавил эксперт.

С этой позицией согласен историк Владимир Андреев. По его мнению, наивно полагать, что после всех агрессивных высказываний и действий европейских элит Москва забудет о том, как они поддержали Киев и сделали все для продолжения вооруженного конфликта.

«В Европе для нормализации отношений с Россией должен поменяться политический курс, а для этого — поменяться власть. Европа должна признать, что это она ведет агрессивную политику против нашей страны. И не просто признать, а предпринять соответствующие действия, нивелировать угрозу для России с Запада в своем лице и в лице Украины», — заключил историк.

