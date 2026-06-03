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03 июня 2026 в 16:56

Олимпийский чемпион оценил шансы лыжников РФ вернуться на мировые старты

Крюков выразил надежду на скорое возвращение лыжников РФ на мировые старты

Никита Крюков Никита Крюков Фото: Социальные сети
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Российские лыжники и биатлонисты имеют шансы вернуться на мировые старты, считает олимпийский чемпион Никита Крюков. В разговоре с «КП-Петербург» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заслуженный мастер спорта России подчеркнул, что положительная тенденция наблюдается в других видах спорта.

Мы, конечно же, видим положительную тенденцию, что атлетов из других видов спорта уже допускают к соревнованиям, причем с флагом и гимном. Верим, что уже в этом сезоне и лыжники, и биатлонисты тоже вернутся и будут выступать под флагом и с гимном. Но поживем — увидим, не все зависит от нас, — отметил олимпийский чемпион.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в возвращении флага РФ фехтовальщикам есть большая заслуга экс-президента FIE Алишера Усманова и руководства Федерации фехтования России. По ее мнению, справедливость восторжествовала. Журова напомнила, что исторически российские фехтовальщики показывают великолепные результаты.

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