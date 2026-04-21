Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 19:12

Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры

Александр Логинов Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за пятилетнего отстранения российских биатлонистов от международных соревнований ряд опытных спортсменов приблизился к завершению карьеры, сообщает «Советский спорт». Речь идет об Александре Логинове, Антоне Бабикове, Максиме Цветкове и Петре Пащенко.

Как сказано в публикации, в сезоне-2018/19 Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира, а на Олимпиаде в Пекине завоевал золото и две бронзы. В 2023 году спортсмен был близок к уходу из спорта по состоянию здоровья, но решил продолжить выступления. Предположительно, он может бегать еще два-три года.

До этого двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что если бы на Олимпиаду-2026 были допущены сильнейшие российские лыжники, то норвежец Йоханнес Клебо максимум выиграл бы две золотые медали, а не шесть. По его мнению, спортсмен воспользовался положением и стал 11-кратным олимпийским чемпионом в отсутствие должной конкуренции.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным, и назвал происходящее «цирком».

Спорт
Россия
лыжники
биатлон
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.