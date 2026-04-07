07 апреля 2026 в 19:51

Лыжник нарвался на крупный штраф из-за эвакуации из Альп

Британец получил штраф в почти 500 тыс. рублей за эвакуацию из Альп

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Австрии британский лыжник попал в опасную ситуацию в Альпах, был эвакуирован спасателями, а затем получил штраф почти на 500 тыс. рублей, сообщает газета The Sun. 20-летний турист из Великобритании катался на горнолыжном курорте Лех и решил съехать с официальной трассы. В результате он застрял в снегу среди скал и был вынужден вызвать вертолет для эвакуации.

Ситуацию усугубляло то, что в тот день в регионе действовало предупреждение о лавинной опасности. Спасателям удалось быстро обнаружить лыжника и доставить его по воздуху в безопасное место.

Однако по законам Австрии местные власти имеют право налагать штрафы на туристов, которые действуют неосторожно или игнорируют предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В данном регионе за спасательные операции с участием вертолета с отдыхающих могут взимать от примерно 312 тыс. рублей до 457 тыс. рублей.

Ранее жителю Оренбургской области вернули 198 тыс. рублей за несостоявшийся круиз, так как фото каюты на сайте не соответствовало реальности. Суд также обязал туроператора выплатить 30 тыс. рублей за моральный ущерб и 114 тыс. рублей штрафа.

Европа
Австрия
лыжники
Альпы
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

