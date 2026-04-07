Лыжник нарвался на крупный штраф из-за эвакуации из Альп

В Австрии британский лыжник попал в опасную ситуацию в Альпах, был эвакуирован спасателями, а затем получил штраф почти на 500 тыс. рублей, сообщает газета The Sun. 20-летний турист из Великобритании катался на горнолыжном курорте Лех и решил съехать с официальной трассы. В результате он застрял в снегу среди скал и был вынужден вызвать вертолет для эвакуации.

Ситуацию усугубляло то, что в тот день в регионе действовало предупреждение о лавинной опасности. Спасателям удалось быстро обнаружить лыжника и доставить его по воздуху в безопасное место.

Однако по законам Австрии местные власти имеют право налагать штрафы на туристов, которые действуют неосторожно или игнорируют предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В данном регионе за спасательные операции с участием вертолета с отдыхающих могут взимать от примерно 312 тыс. рублей до 457 тыс. рублей.

