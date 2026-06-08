В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым

В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым Депутат Толмачев: попытки ВСУ блокировать Крым закончатся провалом

Попытки Вооруженных сил Украины блокировать Крым ударами по территории полуострова обречены на провал, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, действия украинских войск провоцируют лишь ответные меры со стороны армии России.

Киевские террористы в прошлом уже предпринимали попытки затруднить сообщение Крыма с Большой землей. С тех пор число атак возросло, неонацисты стараются навредить сухопутному транспорту, автомобильным и железнодорожным артериям. Однако замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ. Армия России продвигается к своим целям и задачам, — сказал Толмачев.

Ранее стало известно о приостановке железнодорожного сообщения на участке Керчь — Симферополь. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, это произошло из-за атак украинских беспилотников.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке дрона ВСУ на пассажирский поезд Москва — Симферополь был ранен машинист, а помощник специалиста погиб. По его словам, пассажиры не пострадали.