Турист отсудил 342 тыс. рублей за липовые снимки каюты

Жителю Оренбургской области вернули 198 тыс. рублей за несостоявшийся круиз, так как фото каюты на сайте не соответствовало реальности, передает TourDom. Суд обязал туроператора также выплатить 30 тыс. рублей за моральный ущерб и 114 тыс. рублей штрафа.

Летом 2023 года россиянин купил тур на теплоход «Александр Невский». Маршрут включал такие города, как Самара, Казань, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний Новгород и другие. Однако от поездки истец отказался, обнаружив, что его каюта выглядит иначе. Туроператор признал ошибку, но деньги решил не возвращать. В суде компания согласилась, что на фотографиях действительно другая каюта – не та, которая указана в договоре с туристом. Суд встал на сторону туриста.

Тем временем пенсионерка из Санкт-Петербурга смогла отсудить 500 тыс. рублей компенсации после падения во дворе. Инцидент произошел 5 марта 2025 года около дома № 36, корп. 2, на улице Карпинского.

До этого в Санкт-Петербурге уволенный сотрудник отсудил у экс-работодателя 3 млн рублей. Работодатель организовывал неправомерные проверки и привлекал работника к дисциплинарной ответственности.