Лайнер Astoria Grande с россиянами на борту «застрял» в Черном море

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находится большое количество российских туристов, столкнулся с проблемами при заходе в турецкий порт. Как сообщил РИА Новости информированный источник, судно не смогло пришвартоваться в Амасре на Черноморском побережье Турции из-за сильного шторма.

Лайнер следует по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты. Выход из Сочи был задержан из-за плохой погоды, и маршрут уже корректировался ранее.

Выход лайнера из Сочи задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона. 2 января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться, — указано в сообщении.

Согласно обновленному графику, судно должно зайти в Амасру в понедельник, 6 января, уже на обратном пути в Сочи. Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало об ураганном ветре до 75 километров в час на черноморском побережье с 3 по 5 января.

