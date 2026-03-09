В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру

В Тегеране состоялась церемония принесения присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, сообщает агентство ISNA. Жители иранской столицы собрались на улицах, прилегающих к площади Энгелаб. Они зачитали текст присяги и таким образом выразили свою преданность новому руководителю исламской революции.

Жители Тегерана, собравшиеся на улицах, выходящих на площадь Энгелаб, прочитав текст своей присяги, выразили (преданность. — NEWS.ru) новому верховному лидеру революции, — сказано в публикации.

Многолюдные демонстрации также прошли в других городах страны, включая Шираз, Мешхед, Кум и многие другие. Участники манифестаций скандировали лозунги в поддержку правительства, а также выкрикивали антиамериканские и антиизраильские призывы.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская военная операция против Ирана пока находится на начальной стадии, но вскоре последует фаза максимально мощных ударов. Их цель — полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Он подчеркнул готовность Вашингтона задействовать весь имеющийся арсенал для выполнения поставленных задач.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что президенту США Дональду Трампу необходимо завершить ближневосточный конфликт до конца марта. В противном случае военная кампания в Иране спровоцирует резкий рост цен на бензин внутри Соединенных Штатов.