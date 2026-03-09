Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:09

В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тегеране состоялась церемония принесения присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, сообщает агентство ISNA. Жители иранской столицы собрались на улицах, прилегающих к площади Энгелаб. Они зачитали текст присяги и таким образом выразили свою преданность новому руководителю исламской революции.

Жители Тегерана, собравшиеся на улицах, выходящих на площадь Энгелаб, прочитав текст своей присяги, выразили (преданность. — NEWS.ru) новому верховному лидеру революции, — сказано в публикации.

Многолюдные демонстрации также прошли в других городах страны, включая Шираз, Мешхед, Кум и многие другие. Участники манифестаций скандировали лозунги в поддержку правительства, а также выкрикивали антиамериканские и антиизраильские призывы.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская военная операция против Ирана пока находится на начальной стадии, но вскоре последует фаза максимально мощных ударов. Их цель — полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Он подчеркнул готовность Вашингтона задействовать весь имеющийся арсенал для выполнения поставленных задач.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что президенту США Дональду Трампу необходимо завершить ближневосточный конфликт до конца марта. В противном случае военная кампания в Иране спровоцирует резкий рост цен на бензин внутри Соединенных Штатов.

Иран
Ближний Восток
Тегеран
аятолла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце
Стало известно, как цены на нефть ударят по европейской промышленности
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.