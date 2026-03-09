Вылетевший из Катара пассажирский рейс приземлился в Шереметьево

Пассажирский рейс, вылетевший из Катара в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Это первый самолет, вылетевший из Дохи за девять дней с момента начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Борт сел в 17:52 по московскому времени, передает ТАСС.

Борт из Дохи приземлился в 17:52 мск, — говорится в сообщении.

Рейс вылетел из Дохи в московский аэропорт Шереметьево утром понедельника, 9 марта. Борт авиакомпании Qatar Airways отправился в российскую столицу по безопасному воздушному коридору.

Ранее посольство России в Дохе сообщило, что вместе с туристическими и транспортными компаниями прорабатывает вопрос выезда россиян из Катара через территорию Саудовской Аравии. Речь идет о пассажирах круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V.

Вскоре первые два автобуса с российскими туристами отправились в столицу Саудовской Аравии. Трансфер организован для доставки граждан к месту вылета в Эр-Рияд, откуда они смогут вернуться на родину рейсами авиакомпаний.