09 марта 2026 в 18:48

Главный дипломат Китая озвучил отношение Пекина к операции против Ирана

Ван И: Китай вместе со странами Персидского залива намерен содействовать миру

Ван И Ван И Фото: IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press
Китай намерен способствовать мирному диалогу на фоне текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Как передает Xinhua, он отметил, что данное мирное усилие поддерживают государства Персидского залива.

Китай высоко оценивает последовательную поддержку диалога и переговоров странами Персидского залива. КНР продолжит прилагать усилия для обеспечения мира, — сказал дипломат.

Он напомнил, что в регионе с посреднической миссией находится специальный посланник китайского правительства по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь. Он будет укреплять контакты с Кувейтом и другими странами Ближнего Востока. Кроме того, Ван И выразил надежду на то, что кувейтская сторона обеспечит безопасность китайских учреждений и граждан на своей территории в условиях обострения конфликта.

Ван И обратил внимание на то, что удары по Ирану нанесены США и Израилем в ходе переговорного процесса. При этом позиция Организации Объединенных Наций не была принята во внимание, что расценивается как нарушение международно-правовых норм. В Пекине настаивают на необходимости в полной мере уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Персидского залива.

Ранее глава МИД КНР напоминал израильскому коллеге Гидеону Саару о прогрессе на недавних переговорах между Ираном и Соединенными Штатами. Ван И тогда констатировал, что все приложенные усилия обесценены американской стороной, которая начала вооруженный конфликт.

